По информации "СЭ", форвард "Локомотива" Джефферсон Фарфан не сыграет со "Спартаком" в матче 21-го тура чемпионата России. Игрок не прибыл на стадион на командном автобусе - его фамилии нет в заявке.

Судя по всему, микроповреждение не позволило игроку принять участие в матче. Другой форвард железнодорожников, Ари, не попал в основной состав, но он в заявке на матч и может выйти на поле.

Встреча пройдет на стадионе "РЖД-Арена", игра начнется в 16:30 (мск). "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.