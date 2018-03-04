15:14 | Футбол — РФПЛ

Фарфан не сыграет со "Спартаком"

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По информации "СЭ", форвард "Локомотива" Джефферсон Фарфан не сыграет со "Спартаком" в матче 21-го тура чемпионата России. Игрок не прибыл на стадион на командном автобусе - его фамилии нет в заявке.

Судя по всему, микроповреждение не позволило игроку принять участие в матче. Другой форвард железнодорожников, Ари, не попал в основной состав, но он в заявке на матч и может выйти на поле.

Встреча пройдет на стадионе "РЖД-Арена", игра начнется в 16:30 (мск). "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

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Как завершится матч 21-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Спартак"?
Победой "Локомотива"
31.4%
Победой "Спартака"
47.5%
Вничью
21.0%
1
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (1)
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ВВладимир

Значит уже решено: Локо не дадут победить. Поэтому Семин не стал рисковать лучшим футболистом. Бережет его от карточек и повреждений.

15:36

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