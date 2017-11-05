Фантастический гол пяткой в матче "Амкар" - "Анжи"

Полузащитник "Амкара" Михаил Костюков сравнял счет в матче 16-го тура чемпионата России против "Анжи" (1:1). Хавбек замкнул прострел Ивана Мельникова с правого фланга, эффектно сыграв пяткой - Георгий Лория не смог среагировать на удар с близкого расстояния.
Отметим, что в прошлом розыгрыше чемпионата России между "Амкаром" и "Анжи" пермякам также удалось забить мяч пяткой - в той встрече прострел с правого фланга в исполнении Януша Гола замкнул Николай Зайцев.
⚽⚽⚽ Гол тура! Костюков пяткой забивает #АмкарАнжи pic.twitter.com/IgYGkr2d5Q– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 5 ноября 2017 г.
Еще один повтор гола Костюкова. Шедевр! 🔝 #АмкарАнжи pic.twitter.com/Ls8zH0m9K1– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 5 ноября 2017 г.
либеральный буддист
Такую хрень только дети во дворах могут придумывать, чтобы бабушек на скамейках посмешить. А вратарская пятка и носочки защитников - это, видимо, для кучки собутыльников, скучающих на трибунах.
14:43
AlexCS4
Кросавчег!
14:32