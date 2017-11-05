Фантастический гол пяткой в матче "Амкар" - "Анжи"

Полузащитник "Амкара" Михаил Костюков сравнял счет в матче 16-го тура чемпионата России против "Анжи" (1:1). Хавбек замкнул прострел Ивана Мельникова с правого фланга, эффектно сыграв пяткой - Георгий Лория не смог среагировать на удар с близкого расстояния.

Отметим, что в прошлом розыгрыше чемпионата России между "Амкаром" и "Анжи" пермякам также удалось забить мяч пяткой - в той встрече прострел с правого фланга в исполнении Януша Гола замкнул Николай Зайцев.

Трансляция матча "Амкар" - "Анжи"