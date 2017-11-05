14:16 | Футбол — РФПЛ

Фантастический гол пяткой в матче "Амкар" - "Анжи"

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Полузащитник "Амкара" Михаил Костюков сравнял счет в матче 16-го тура чемпионата России против "Анжи" (1:1). Хавбек замкнул прострел Ивана Мельникова с правого фланга, эффектно сыграв пяткой - Георгий Лория не смог среагировать на удар с близкого расстояния.

Отметим, что в прошлом розыгрыше чемпионата России между "Амкаром" и "Анжи" пермякам также удалось забить мяч пяткой - в той встрече прострел с правого фланга в исполнении Януша Гола замкнул Николай Зайцев.

Трансляция матча "Амкар" - "Анжи"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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либеральный буддист

Такую хрень только дети во дворах могут придумывать, чтобы бабушек на скамейках посмешить. А вратарская пятка и носочки защитников - это, видимо, для кучки собутыльников, скучающих на трибунах.

14:43

AlexCS4

Кросавчег!

14:32