Фанаты "Спартака" из Риги извинились перед Массимо Каррерой

Рижские фанаты "Спартака" извинились перед бывшем главным тренером команды Массимо Каррерой, который на днях был отправлен в отставку, информирует 360tv.ru.

Итальянский специалсит посетил матч чемпионата Латвии "Спартак" (Юрмала) – РФШ. Владельцем юрмальского "Спартака" является советник Карреры Марко Трабукки.

Болельщики вывесили на матче баннер с надписью на итальянском языке: "Спасибо Массимо, извини".

– Мы хотели выразить несогласие с позицией руководства – с тем, что Каррера был уволен и как это было сделано. Таким образом мы выразили сожаление и извинились за тех людей, которые не в состоянии этого сделать. И никогда этого не сделают, – отметил представитель объединения "Красно-белая Рига" Максим Небесный.