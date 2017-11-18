18:41 | Футбол — РФПЛ

Евгений Кафельников: "Только "Спартак" может давать населению такие эмоции"

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Олимпийский чемпион-2000 по теннису, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников поздравил "Спартак" с победой в матче 17-го тура чемпионата России против "Краснодара" (4:1). Голами отметились Луиз Адриану, Зе Луиш и Квинси Промес, которых Кафельников предложил отблагодарить материально.

"Заносите капусту Адриану, Промесу и Зе! Только "Спартак" такие эмоции всему населению России может давать. Всем спасибо за внимание! Мы уже на четвертом месте", - написал Кафельников в Твиттере.

Краснодар - Спартак М

 

 

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (8)
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SPARTAK***1964

А Кафельников это шахматист? А он с Карповым и Каспаровым играл....

19:51

SP2

Да нам как то ваше ржание... "индифферентно"... У нас-то все эти 80 лет своя команда была. А у вас - только всё московское, своего ничего...

19:31

Don

aleksart-spb, мы над вами 80 лет ржали, опг озерки уйдут, ещё наверное лет 100 будем ржать)

19:27

aleksart-spb

поржал,это кого смотря считать населением хе-хе !

19:20

бомж на кляче от версачи

А как же, отлично сыгравший Комбаров, которого так не любит дилетант Кафельников?))))))))))))

19:15

SP2

Не надо только от имени населения России выступать. Совсем уже со своим Спартаком заговариться начали..

19:13

баламошка

Да, мы такие.

18:52

knyaz boltconskiy

Кафель переобулся что-ли?Уже не надо продавать Федуну Спартак?

18:46