Евгений Кафельников: "Только "Спартак" может давать населению такие эмоции"

Олимпийский чемпион-2000 по теннису, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников поздравил "Спартак" с победой в матче 17-го тура чемпионата России против "Краснодара" (4:1). Голами отметились Луиз Адриану, Зе Луиш и Квинси Промес, которых Кафельников предложил отблагодарить материально.
"Заносите капусту Адриану, Промесу и Зе! Только "Спартак" такие эмоции всему населению России может давать. Всем спасибо за внимание! Мы уже на четвертом месте", - написал Кафельников в Твиттере.
Заносите капусту Адриано,Промесу и Зе🔝🤙💸💸💰💰– Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 18 ноября 2017 г.
Только Спартак такие эмоции всему населению России может давать🔝👍🤙– Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 18 ноября 2017 г.
Всем спасибо за внимание! Мы🔴⚪️ уже на 4м месте👌– Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 18 ноября 2017 г.
SPARTAK***1964
А Кафельников это шахматист? А он с Карповым и Каспаровым играл....
19:51
SP2
Да нам как то ваше ржание... "индифферентно"... У нас-то все эти 80 лет своя команда была. А у вас - только всё московское, своего ничего...
19:31
Don
aleksart-spb, мы над вами 80 лет ржали, опг озерки уйдут, ещё наверное лет 100 будем ржать)
19:27
aleksart-spb
поржал,это кого смотря считать населением хе-хе !
19:20
бомж на кляче от версачи
А как же, отлично сыгравший Комбаров, которого так не любит дилетант Кафельников?))))))))))))
19:15
SP2
Не надо только от имени населения России выступать. Совсем уже со своим Спартаком заговариться начали..
19:13
баламошка
Да, мы такие.
18:52
knyaz boltconskiy
Кафель переобулся что-ли?Уже не надо продавать Федуну Спартак?
18:46