14:47 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Евгений Башкиров: "Обидно показать с ЦСКА неплохой футбол и не набрать очков"

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Полузащитник "Крыльев Советов" Евгений Башкиров после поражения от ЦСКА (1:2) в матче 7-го тура чемпионата России выразил мнение, что его команда смотрелась достойно. Он считает, что самарцы могли взять очки в поединке с действующим чемпионом страны.

- Это обидное поражение, потому что был период, когда мы даже доминировали на поле, по общему настроению игры, - цитирует официальный сайт "Крыльев" Башкирова. - У нас были неплохие подходы к воротам соперника, казалось, что не хватает совсем немногого, и именно в этот момент мы пропустили. Оба пропущенных гола, кстати, получились довольно простыми.

Никакой боязни соперника не было. Отмечу поддержку болельщиков, хочется их поблагодарить и извиниться за то, что не можем их порадовать победой уже который матч. Надеюсь, что нас прорвет в атаке и мы будем забивать, потому что не бывает побед без голов. Я считаю, что команда у нас сыгранная, нам не хватает реализации и веры в себя в атаке. Вдвойне обидно показывать неплохой футбол и не набирать очки.

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?14102

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 7-й тур

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Kairat Alimovich

не обижайся, Женя! в матче со свинками обязательно наберете очки!

16:07

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