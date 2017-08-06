Евгений Баляйкин: "Антирекорд "СКА-Хабаровск" не побьет"

Защитник "СКА-Хабаровск" Евгений Баляйкин после поражения от "Локомотива" (0:1) в матче четвертого тура чемпионата России отметил, что у команды победы, очки и голы не за горами. По его словам, дальневосточный клуб не собирается повторять рекорд "Томи", которая на старте сезона-2013/14 проиграла семь поединков.

- Ваша команда пока не забила ни одного мяча. Не боитесь, что можете поставить антирекорд по этому показателю?

- Думаю, антирекорд мы не побьем. Просто я участвовал в том антирекорде в Томске. Моменты у нас есть, но пока мы их не реализуем. Даже сегодня у нас был шанс на девяностой минуте. С тем же "Зенитом" у нас имелось три момента, которые мы могли забить. Самое главное, что моменты есть. Думаю, не за горами первые голы, очки и победа.

- Есть уверенность, что с "Анжи" прорвет?

- Нельзя сказать, что есть такая уверенность, но мы будем настраиваться, а игра покажет. Все может сложиться по-разному, это же футбол. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)