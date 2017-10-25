Ещенко точно не будет готов к "Ростову" и вряд ли сыграет с "Севильей"

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов после матча 1/8 финала Кубка России против "Спартака" из Нальчика (5:2) заявил, что на восстановление от травмы защитнику Андрею Ещенко понадобится две-три недели. Футболист получил повреждение в матче 14-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:0).

– Категорически заявлять не можем, что Ещенко не будет готов к "Севилье", но характер травмы предполагает, что на восстановление Андрею понадобится от двух до трех недель, – сказал Вартапетов. – Что касается Джикии, с ним ничего серьезного, просто сильно попали сегодня на ноге. По поводу здоровья остальных игроков – все хорошо, но посмотрим еще завтра, иногда после матчей что-то выявляется. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Напомним, что 28 октября в матче 15 тура "Спартак" в гостях сыграет с "Ростовом", а 1 ноября красно-белые в групповом турнире Лиги чемпионов встретятся с "Севильей" в Испании.