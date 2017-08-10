Эрнани: "Не думаю, что Манчини не любит бразильцев"

Полузащитник "Зенита" Эрнани, отданный в аренду "Сент-Этьену", подчеркнул, что решил покинуть российскую команду по собственному желанию. Также бразилец отметил, что отказ от услуг бразильских футболистов вызван философией главного тренера питерцев Роберто Манчини. Ранее сообщалось, что в ближайшее время "Зенит" может покинуть и Жулиану.

– Я перешел в "Зенит" в начале этого года, и у меня до сих пор действует 5-летний контракт с клубом, – цитирует Vavel Эрнани. – Выбрал российский клуб, потому что мне очень понравился этот проект. Но летом в команду пришел новый тренер, при котором начали происходить изменения. Манчини сказал, что рассчитывает на меня, но я почувствовал, что лучше уйти в аренду, это поможет моей карьере.

Манчини приобрел много аргентинцев и отказывается от бразильцев? Не думаю, что он не любит бразильцев, просто у него своеобразная манера работы.