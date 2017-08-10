19:35 | Футбол — РФПЛ

Эрнани: "Не думаю, что Манчини не любит бразильцев"

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Полузащитник "Зенита" Эрнани, отданный в аренду "Сент-Этьену", подчеркнул, что решил покинуть российскую команду по собственному желанию. Также бразилец отметил, что отказ от услуг бразильских футболистов вызван философией главного тренера питерцев Роберто Манчини. Ранее сообщалось, что в ближайшее время "Зенит" может покинуть и Жулиану.

– Я перешел в "Зенит" в начале этого года, и у меня до сих пор действует 5-летний контракт с клубом, – цитирует Vavel Эрнани. – Выбрал российский клуб, потому что мне очень понравился этот проект. Но летом в команду пришел новый тренер, при котором начали происходить изменения. Манчини сказал, что рассчитывает на меня, но я почувствовал, что лучше уйти в аренду, это поможет моей карьере.

Манчини приобрел много аргентинцев и отказывается от бразильцев? Не думаю, что он не любит бразильцев, просто у него своеобразная манера работы.

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Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
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КОММЕНТАРИИ (7)
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миша елец

пусть вспомнят эксперимент ДНА, с португальцами

20:38

Непорочный как ТИ

Да он их просто ненавидит, ярый бразилофоб! Нашел свою команду

20:14

баламошка

old grumbler баламошка Бразильцы в среднем потемнее аргентинцев, а в цветах Зенита нет чёрного. Есть только коричневый. Этим и живут, этим и радуются........................................... не знал что народ в России черный.../////////Та народ России и не латиносы аргентинские. А народ России играет за Спартак-2 и чпокает народ бомжей.

20:04

old grumbler

Игрок ничего не показал при Луческу и тем же продолжил при Манчини особенно с Евреями поразил неточными передачами...

20:01

old grumbler

баламошка Бразильцы в среднем потемнее аргентинцев, а в цветах Зенита нет чёрного. Есть только коричневый. Этим и живут, этим и радуются........................................... не знал что народ в России черный...

20:00

Neuturungal

Если Манчини действительно так сказал этому полену, то он либо врун, либо сумасшедший. В обоих случаях, все хорошее, что я когда-либо говорил о Манчини, я беру назад.

19:47

баламошка

Бразильцы в среднем потемнее аргентинцев, а в цветах Зенита нет чёрного. Есть только коричневый. Этим и живут, этим и радуются.

19:40