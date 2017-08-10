Эрнани: "Не думаю, что Манчини не любит бразильцев"

Полузащитник "Зенита" Эрнани, отданный в аренду "Сент-Этьену", подчеркнул, что решил покинуть российскую команду по собственному желанию. Также бразилец отметил, что отказ от услуг бразильских футболистов вызван философией главного тренера питерцев Роберто Манчини. Ранее сообщалось, что в ближайшее время "Зенит" может покинуть и Жулиану.
– Я перешел в "Зенит" в начале этого года, и у меня до сих пор действует 5-летний контракт с клубом, – цитирует Vavel Эрнани. – Выбрал российский клуб, потому что мне очень понравился этот проект. Но летом в команду пришел новый тренер, при котором начали происходить изменения. Манчини сказал, что рассчитывает на меня, но я почувствовал, что лучше уйти в аренду, это поможет моей карьере.
Манчини приобрел много аргентинцев и отказывается от бразильцев? Не думаю, что он не любит бразильцев, просто у него своеобразная манера работы.
миша елец
пусть вспомнят эксперимент ДНА, с португальцами
20:38
Непорочный как ТИ
Да он их просто ненавидит, ярый бразилофоб! Нашел свою команду
20:14
баламошка
old grumbler баламошка Бразильцы в среднем потемнее аргентинцев, а в цветах Зенита нет чёрного. Есть только коричневый. Этим и живут, этим и радуются........................................... не знал что народ в России черный.../////////Та народ России и не латиносы аргентинские. А народ России играет за Спартак-2 и чпокает народ бомжей.
20:04
old grumbler
Игрок ничего не показал при Луческу и тем же продолжил при Манчини особенно с Евреями поразил неточными передачами...
20:01
old grumbler
баламошка Бразильцы в среднем потемнее аргентинцев, а в цветах Зенита нет чёрного. Есть только коричневый. Этим и живут, этим и радуются........................................... не знал что народ в России черный...
20:00
Neuturungal
Если Манчини действительно так сказал этому полену, то он либо врун, либо сумасшедший. В обоих случаях, все хорошее, что я когда-либо говорил о Манчини, я беру назад.
19:47
баламошка
Бразильцы в среднем потемнее аргентинцев, а в цветах Зенита нет чёрного. Есть только коричневый. Этим и живут, этим и радуются.
19:40