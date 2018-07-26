"Енисей" - "Зенит": на матч продано около 7 тысяч билетов

На матч первого тура чемпионата России "Енисей" - "Зенит" продано уже более половины билетов.

Как сообщили в пресс-службе красноярского клуба, на данный момент продано порядка 6-7 тысяч билетов.

- На данный момент проданы все самые дорогие билеты, стадион вмещает 13 тысяч болельщиков, сейчас продано порядка 6-7 тысяч билетов, - сообщили в пресс-службе красноярского клуба. - Согласно письму футбольного клуба "Зенит", ожидается около 700 болельщиков петербургского клуба. Для болельщиков из Красноярска мы организуем бесплатный вход на сектора активной поддержки "Енисея".

Матч пройдет на стадионе "Геолог" в Тюмени 29 июля, начало - в 14.00. (Никита АРМАНД)