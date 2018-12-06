"Енисей" снова шутит. На этот раз - о погоде в Москве

Пресс-служба "Енисея" оценила прогноз погоды в день матча 17-го тура российской премьер-лиги с ЦСКА. Напомним, что предыдущая игра команды - в рамках 16-го тура РПЛ против "Ахмата" - состоялась в Красноярске при сильном морозе.
- Твое лицо, когда узнал, что в день матча ЦСКА - "Енисей" в Москве будет минус 9 и небольшой снег, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Матч пройдет в субботу, 8-го декабря на стадионе "ВЭБ Арена" и начнется в 15:00.
"Енисей" занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе
Твое лицо, когда узнал, что в день матча #ЦСКАЕнисей в Москве будет -9°С и небольшой снег ❄️☃️ pic.twitter.com/o5nvPyt8eY– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 6 декабря 2018 г.
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