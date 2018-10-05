"Енисей" подготовил сюрприз для болельщиков "Спартака"

"Енисей" продолжает подготовку к матчу 10-го тура российской премьер-лиги со "Спартаком".
Руководство клуба подготовило бесплатный экскурсионный автобус, который провезет гостей, болельщиков красно-белых, по самым известным местам Красноярска.
- История “Спартака” тесно связана с Красноярском. Именно воспитанником местной футбольной школы является культовая для “красно-белой” истории фигура – Олег Иванович Романцев, который выиграл со “Спартаком” множество титулов как игрок и как тренер. Специально для болельщиков “Спартака” мы организовали экскурсионный автобус, который бесплатно провезет вас по самым известным местам Красноярска – заповедник “Столбы”, часовня Параскевы Пятницы, а также сделает остановку на стадионе “Рассвет”, месте, где свой футбольный путь начинал Олег Романцев. Там вы сможете увидеть редкие артефакты, связанные с жизнью Олега Ивановича и его первого тренера Юрия Альбертовича Уриновича, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Игра пройдет в Красноярске в воскресенье, 7-го октября.
"Енисей" - "Спартак": российская премьер-лига, 10-й тур, 7 октября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 11.30 (время московское)
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