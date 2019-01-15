"Енисей" отправился на учебно-тренировочный сбор в Турции

"Енисей" отправился на учебно-тренировочный сбор, который пройдет городе Белек с 15 января по 21 февраля.

Команда отправилась на сбор в составе 27 футболистов:



Вратари: Юрий Нестеренко, Михаил Филиппов, Давид Юрченко.



Защитники: Валерий Кичин, Дмитрий Ятченко, Алексей Грицаенко, Шамиль Гасанов, Петар Занев, Али Гаджибеков, Глеб Захаров, Валерий Ганус.



Полузащитники: Павел Комолов, Дмитрий Торбинский, Александр Зотов, Фегор Огуде, Александр Харитонов, Михаил Комков, Максим Семакин, Азим Фатуллаев, Павел Рожков, Энис Гавазай, Егор Иванов.

Нападающие: Дарко Бодул, Артур Саркисов, Александр Кутьин, Михаил Костюков, Максим Руднев.

В рамках первого учебно-тренировочного сбора "Енисей" проведет два товарищеских матча: 20 января против вице-чемпиона Азербайджана “Габалы”, а 24 января с одним из лидеров румынского чемпионата “Вииторул”.

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