"Енисей" - о голе Костюкова "Крыльям": "Забил человек с обложки!"

"Енисей" прокомментировал гол полузащитника Михаила Костюкова в ворота "Крыльев Советов" в матче пятого тура российской премьер-лиги. Игрок хлестко пробил с 23-ти метров, поразив ближний угол Евгения Конюхова. Костюкову удался результативный удар на 44-й минуте.
ГООООЛ! ЗАБИЛ ЧЕЛОВЕК С ОБЛОЖКИ! КОСТЮКОВ! #ЕнисейКрылья 1:0 pic.twitter.com/nMMAyCO4o7– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 27 августа 2018 г.
Костюков попал на предматчевую обложку журнала красноярской команды к игре с "Крыльями".
"Енисей" – "Крылья Советов": онлайн-трансляция