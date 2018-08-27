18:25 | Футбол — РПЛ

"Енисей" - о голе Костюкова "Крыльям": "Забил человек с обложки!"


"Енисей" прокомментировал гол полузащитника Михаила Костюкова в ворота "Крыльев Советов" в матче пятого тура российской премьер-лиги. Игрок хлестко пробил с 23-ти метров, поразив ближний угол Евгения Конюхова. Костюкову удался результативный удар на 44-й минуте.

 

Костюков попал на предматчевую обложку журнала красноярской команды к игре с "Крыльями".

"Енисей" – "Крылья Советов": онлайн-трансляция

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 5-й тур. "Спартак" - "Динамо" и другие матчи
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