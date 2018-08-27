"Енисей" - о голе Костюкова "Крыльям": "Забил человек с обложки!"

"Енисей" прокомментировал гол полузащитника Михаила Костюкова в ворота "Крыльев Советов" в матче пятого тура российской премьер-лиги. Игрок хлестко пробил с 23-ти метров, поразив ближний угол Евгения Конюхова. Костюкову удался результативный удар на 44-й минуте.

Костюков попал на предматчевую обложку журнала красноярской команды к игре с "Крыльями".

"Енисей" – "Крылья Советов": онлайн-трансляция