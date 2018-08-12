"Енисей" - ЦСКА: делегат услышал страшное. И все записал

Документ для служебного пользования с матча РПЛ "Енисей" ЦСКА (1:1).

Фанаты ЦСКА вспомнили о Романе Еременко.

Непростой день выдался у делегата матча 3-го тура премьер-лиги "Енисей" – ЦСКА Вячеслава Мельникова. По должностным инструкциям ему приходилось следить за организацией матча и внимательно фиксировать выкрики с трибун, в том числе те, что несутся с фан-секторов.

В самом начале игры Мельников не все верно расслышал, через некоторое время делегат исправился и зафиксировал новые выкрики. В том числе в адрес перешедшего в "Спартак" полузащитника Романа Еременко.

Теперь ЦСКА грозит штраф в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС. (Дмитрий СОМОВ)

11 августа. Тюмень. "Енисей" - ЦСКА - 1:1. Делегат матча Вячеслав МЕЛЬНИКОВ. Фото Сергей ДРОНЯЕВ

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