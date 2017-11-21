Эмманюэль Адебайор: "Манчини не великий тренер, он покупает по 40 игроков"

Нападающий "Истанбула ББ" Эмманюэль Адебайор считает, что главный тренер "Зенита" Роберто Манчини был великим футболистом, но не стал великим тренером. По его словам, в каждую команду итальянец приглашает слишком много новых футболистов. Напомним, Адебайор выступал под руководством Манчини за "Манчестер Сити" в период с 2009 по 2012 год.

- Манчини не имел контроля над раздевалкой, он раздражал 25 игроков, - цитирует Football Italia Адебайора. – Он был великим игроком, но он не является великим тренером. В каждом клубе, куда бы он не приходил, он покупал по 40 человек. Когда Моуринью сменил его в "Интере", в команде было 40 игроков различных сборных.

Когда я был в "Манчестер Сити", он купил Эдина Джеко, Марио Балотелли, Карлоса Тевеса и Серхио Агуэро. Пять нападающих мирового класса. Он мог мне сказал, что мне нужно уйти. Я бы сделал это. Но он сказал, что я ему нужен.