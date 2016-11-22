Эммануэл Фримпонг: "Чемпионство тульского "Арсенала"? Это было бы сложно даже для Венгера"

Полузащитник тульского "Арсенала" Эммануэл Фримпонг отметил, что даже Арсен Венгер не смог бы сделать команду чемпионом премьер-лиги. Ранее ганец выступал в составе лондонских "канониров" под руководством французского специалиста.

– Правда, что Арсен Венгер реально запрещал футболистам есть шоколадки?

– Ох нет, никогда такого за ним не замечал, - приводит еженедельник "Футбол" слова Венгера.

– Над ним смеялись из-за его пуховика?

– Да нет, зачем? Он такой длинный и теплый. По-моему, он идеальный. Он подчеркивает статус Арсена Венгера. Только у Венгера есть такой пуховик.

– В Англии иногда подкалывают "Арсенал" за их "любимое" четвертое место.

– Многие клубы не играют в Лиге чемпионов. Пусть смеются. Четвертое место – это же очень хорошо. Оно дает право поиграть в ЛЧ.

– Почему Арсен Венгер так долго не может выиграть АПЛ?

– Это не очень легко. Но в России он бы завоевал золотые медали, ха-ха!

– С тульским "Арсеналом"?

– Это было бы слишком сложно даже для Венгера.

– Арсен слишком злится, когда кто-нибудь косячит?

– Возможно. Но Венгер никогда не будет тебе ничего высказывать. Он очень спокойный и не любит много говорить.

– Спокойный? Как-то с Моуринью чуть не подрался…

– Все бывают сумасшедшими. Слушай, парень, что ты прицепился к Венгеру?