Элвер Рахимич: "Видно, что ЦСКА сейчас в стадии перестройки"

Экс-полузащитник ЦСКА​ Элвер Рахимич с оптимизмом смотрит в будущее своей бывшей команды. Во 2-м туре чемпионата России красно-синие проиграли "Ростову".

– Нужно отметить игру обороны ЦСКА. Новая тройка защитников команды сыграется быстрее, чем нападающие, – цитируют "Известия" Рахимича. – Видно, что команда сейчас в стадии перестройки. Надеюсь, этот процесс не займет много времени. Если говорить о дебюте Абеля Эрнандеса, пока рано судить о его игре, но уже по матчу с "Ростовом" было видно, что это футболист высокого уровня. Также отмечу Ильзата Ахметова – с его выходом на поле игра ЦСКА у ворот "Ростова" оживилась.