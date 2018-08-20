Элвер Рахимич: "У ЦСКА образуется неплохая связка молодых балканских футболистов"

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич отметил, что хорваты Никола Влашич и Кристиян Бистрович, а также словенец Яка Бийол могут неплохо проявить себя в составе армейцев.

- У ЦСКА образуется неплохая связка молодых балканских футболистов, – приводят "Известия" слова Рахимича. – Хорваты Влашич и Бистрович, а также словенец Бийол уже успели неплохо проявить себя в составе армейцев. Надеюсь, они будут только прибавлять. В ЦСКА исторически выступало немало футболистов с Балкан — это и Красич, и Олич, и Тошич, и я сам. Нам весьма комфортно в России, и адаптация происходит быстро.