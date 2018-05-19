Экс-советник президента "Арсенала": "Перед сезоном сказал губернатору: "Займем место в восьмерке"

Бывший советник президента тульского "Арсенала" Гурама Аджоева Алан Агузаров, который два сезона занимался селекцией клуба, назвал самой успешной сделкой "канониров" приглашение Миодрага Божовича на пост главного тренера. Туляки заняли седьмое место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 42 очка.

– Какой трансфер считаете попаданием в десятку? Аренда Дзюбы?

– Аренда Дзюбы – это, конечно, однозначный успех и попадание в десятку. Но все же на первое место поставлю подписание Божовича! Изначально ведь он не питал особых иллюзий в отношении перехода в наш клуб. Все решила наша личная встреча с ним. Я тогда прилетел в Черногорию. Мы сидели около четырех часов, на протяжении которых я привел ему огромное количество аргументов, почему он должен сказать мне "да". В конце речь зашла о финансах. Я сказал, что он мне слишком симпатичен, чтобы с ним торговаться. Мы небольшой клуб, который не может позволить себе платить выше определенной планки, и эту планку я ему озвучил. При этом подчеркнул, что не улечу, пока он не подпишет контракт с нами (улыбается). Спасибо ему за то, что деньги для него не сыграли ключевой роли. А во главу угла он поставил другие вещи. Иначе он не сказал бы мне "да".

– Вы должны были финишировать в десятке по итогам чемпионата?

– Верно. Перед началом сезона меня вызвал губернатор и спросил, что я думаю по поводу перспектив выступления команды. Я сказал ему дословно: "Алексей Геннадьевич, я собирал эту команду, в ребятах уверен, думаю, займем место даже в восьмерке". Получается, слово сдержал. Губернатор очень требовательный и в то же время справедливый человек. Без него тут не было бы никогда такой команды. Должен заметить, что в отличие от некоторых других регионов, клуб живет за счет спонсорских денег, а не средств из бюджета, которые в данном случае идут только на нужды населения. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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