09:21 5 августа | Футбол — РФПЛ

Егор Титов: "Зенит" – чемпион? Категорически против того, чтобы после трех туров надевали медали"

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Егор ТИТОВ.Егор Титов: "Талалаеву – огромный привет. Теплый прием ему обеспечен"

 

Тренер "Енисея" и экс-игрок "Спартака" Егор Титов в интервью "СЭ" отметил, что еще рано делать прогнозы на чемпионство в премьер-лиге. По его словам, еврокубки внесут свои коррективы.

– Анатолий Бышовец прогнозирует: "Зенит" – чемпион. Согласны?

– Категорически против того, чтобы на кого-то после трех туров надевали медали. Еще осень впереди, еврокубки, когда надо постоянно проводить по три матча в неделю. Этот отрезок многое решит.

– Перед весенним дерби ЦСКА – "Спартак" вы угадали счет. Сейчас на кого поставите?

– Играл такие матчи, когда на арене по 70 тысяч – тут ноги сами несут вперед. Ожидаю высокой результативности. И поставлю на боевую ничью – 2:2. (Сергей ЕГОРОВ)

Матч "Зенит" – "Спартак" пройдет в воскресенье, 6 августа, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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Как закончится матч 4-го тура премьер-лиги "Зенит" - "Спартак"?
Крупной победой "Зенита"
8.8%
Победой "Зенита" с разностью в один-два мяча
28.9%
Результативной ничьей
15.9%
Нулевой ничьей
1.9%
Крупной победой "Спартака"
6.8%
Победой "Спартака" с разностью в один-два мяча
37.6%
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (1)
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old grumbler

Мы в Питере тоже против этого, только не подскажете чего это СМИ в прошлом году стали одевать медали Спартаку сразу с началом весны????????

13:24 5 августа