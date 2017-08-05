Егор Титов: "Зенит" – чемпион? Категорически против того, чтобы после трех туров надевали медали"

Тренер "Енисея" и экс-игрок "Спартака" Егор Титов в интервью "СЭ" отметил, что еще рано делать прогнозы на чемпионство в премьер-лиге. По его словам, еврокубки внесут свои коррективы.

– Анатолий Бышовец прогнозирует: "Зенит" – чемпион. Согласны?

– Категорически против того, чтобы на кого-то после трех туров надевали медали. Еще осень впереди, еврокубки, когда надо постоянно проводить по три матча в неделю. Этот отрезок многое решит.

– Перед весенним дерби ЦСКА – "Спартак" вы угадали счет. Сейчас на кого поставите?

– Играл такие матчи, когда на арене по 70 тысяч – тут ноги сами несут вперед. Ожидаю высокой результативности. И поставлю на боевую ничью – 2:2. (Сергей ЕГОРОВ)

Матч "Зенит" – "Спартак" пройдет в воскресенье, 6 августа, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.