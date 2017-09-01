Егор Титов: "Спартак" надломила игра с "Динамо"

Тренер "Енисея", легенда "Спартака" Егор Титов в интервью "СЭ" оценил неудачный старт красно-белых в чемпионате России. По его словам, он желает команде только побед.
– Вернемся к Кубку и "Спартаку". Полуфинал состоится в следующем году и есть опасения, что к моменту матча в Тарасовке уже может не работать Массимо Каррера.
– Могу сказать одно – мы работали в клубе и желаем "Спартаку" только побед.
– Нет ли ощущения, что на фоне неудач Карреры на старте чемпионата отношение к той фразе про багаж стало меняться?
– Не знаю, какой там багаж должен был остаться… За "Спартаком" мы следим. Обидно, что некоторые футболисты, которые играли при нас, или совсем ушли, или их отдали в аренду, или перевели в "Спартак-2". Но в целом желаем, чтобы ситуация выправилась – все-таки чемпион страны, а очков маловато.
– Удивлены, как команда начала сезон?
– Конечно.
– В чем причины?
– Надломила игра с "Динамо". Не было сомнений в победе, но гол в концовке привел к ничьей. Потом стали играть неровно. Такой результат не может никого устроить. Что-то не то. (Сергей ЕГОРОВ)
rusfed 2.0
Спартак надломил несладкий компот
21:39
Vladi1313
Полный Егор...
21:38
higagy
Надломила игра с "Динамо". ...... Во истину, можно найти любое оправдание, при желании.
21:26
MrSNik
У Тосно 7 очков , у Спартака 9
21:25
pushgun
Может сборной России не стоит играть с Динамо, а то тоже психика надломится
21:20