Егор Титов: "Спартак" надломила игра с "Динамо"

Тренер "Енисея", легенда "Спартака" Егор Титов в интервью "СЭ" оценил неудачный старт красно-белых в чемпионате России. По его словам, он желает команде только побед.

– Вернемся к Кубку и "Спартаку". Полуфинал состоится в следующем году и есть опасения, что к моменту матча в Тарасовке уже может не работать Массимо Каррера.

– Могу сказать одно – мы работали в клубе и желаем "Спартаку" только побед.

– Нет ли ощущения, что на фоне неудач Карреры на старте чемпионата отношение к той фразе про багаж стало меняться?

– Не знаю, какой там багаж должен был остаться… За "Спартаком" мы следим. Обидно, что некоторые футболисты, которые играли при нас, или совсем ушли, или их отдали в аренду, или перевели в "Спартак-2". Но в целом желаем, чтобы ситуация выправилась – все-таки чемпион страны, а очков маловато.

– Удивлены, как команда начала сезон?

– Конечно.

– В чем причины?

– Надломила игра с "Динамо". Не было сомнений в победе, но гол в концовке привел к ничьей. Потом стали играть неровно. Такой результат не может никого устроить. Что-то не то. (Сергей ЕГОРОВ)