Егор Титов: "Роналду и Месси – гении, но дальше-то пропасть"

Экс-капитан "Спартака", который сейчас работает в штабе Дмитрия Аленичева в красноярском "Енисее", Егор Титов в интервью "СЭ" отметил, что раньше было больше звездных игроков. По его мнению, нападающий "ПСЖ" Неймар​ станет лучшим игроком мира через пару лет.

- Мне запомнилось одно высказывание Роналдо: "В мое время звезд было больше, а конкуренция выше", - признался Титов. - Это правда. Роналду и Месси – гении, которые рождаются раз в сто лет. Но дальше-то пропасть, такого не наблюдалось.

– А как же Неймар?

– Да, через пару лет бразилец станет лучшим. Но он выступает в чемпионате Франции, где конкуренции у "ПСЖ" практически нет. Можно дать задание этой команде играть только левой ногой – и она все равно возьмет. (Сергей ЕГОРОВ)

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