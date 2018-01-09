Егор Титов: "Не исключаю, что Дзюба может вернуться в "Спартак"

Экс-капитан "Спартака" Егор Титов, который сейчас работает в штабе Дмитрия Аленичева в "Енисее", в интервью "СЭ" подчеркнул, что для красно-белых было бы идеально продать нападающего Зе Луиша и купить форварда "Краснодара" Федора Смолова. Он также добавил, что не исключает вариант возвращения Артема Дзюбы из "Зенита" в "Спартак".

Напомним, Дзюба играл за красно-белых с 2006 по 2015 год, после чего перешел в санкт-петербургский клуб.

– Как вам такой вариант – продать Зе за 20 миллионов фунтов, а купить на вырученные средства Смолова?

– Идеально. Но пойдет ли на это Сергей Галицкий? Есть большие сомнения, что "Краснодар" станет усиливать конкурента, – отметил Титов.

– Можете представить вариант, при котором Дзюба вернется в "Спартак"?

– Почему нет? Кто мог предположить, что Быстров когда-нибудь снова окажется в "Зените"? Но он возвратился и хорошо играл. Никогда не говори никогда.

– Даже несмотря на все обстоятельства?

– Да. Ведь и Быстрову в Питере кричали "иуда". Но в итоге нашли компромисс. Не исключаю, что он может быть найден и в случае с Дзюбой.

– Какой? Артем должен поцеловать шарф "Спартака"?

– Не знаю. Отношения с болельщиками у Дзюбы испорчены, но их можно восстановить.

– Зе пришел в тот момент, когда вы работали в штабе Аленичева в "Спартаке". Как его брали?

– Нас поставили перед фактом – берем вот такого форварда. Когда увидели, стало сразу понятно – этот парень однозначно принесет пользу, что и произошло. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Егора Титова