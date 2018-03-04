Эдер – в стартовом составе "Локомотива" на матч против "Спартака", Фарфан – вне заявки

Стал известен стартовый состав "Локомотива" на матч 21-го тура чемпионата России против "Спартака". С первых минут на поле выйдет нападающий Эдер. Форвард Джефферсон Фарфан, как ранее сообщал "СЭ", отсутствует в заявке.

Полностью состав железнодорожников выглядит следующим образом: Гильерме, Рыбус, Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев, И. Денисов, Коломейцев, Фернандеш, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, В. Денисов, Ротенберг, Чорлука, Михалик, Тарасов, Касаев, Баринов, Корян, Ари, Лысов.

Встреча начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

Снегопад-дерби. Что происходит перед матчем "Локомотив" - "Спартак". LIVE!