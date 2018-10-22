Эдер: "Смолов и Жемалетдинов? Конкуренция - это правильно и полезно"

Нападающий "Локомотива" Эдер поделился впечатлениями от игры в России. Форвард защищает цвета железнодорожников с 2017 года.

– Россия мне понравилась с первого взгляда. Город, клуб, болельщики, атмосфера, инфраструктура! – цитирует официальный сайт "Локомотива" Эдера. – Меня тепло встретили: сразу почувствовал себя частью большой семьи. Когда аренда подходила к концу, был уверен: "Хочу помогать "Локомотиву" и дальше".

– В межсезонье команду пополнили два форварда – Смолов и Жемалетдинов. Не боялись конкуренции?

– Мы восприняли приход новых футболистов с большой радостью – усиление это всегда хорошо! Тем более к выступлению в Лиге чемпионов – мы ведь играем сейчас сразу на три фронта. Конкуренция – это правильно и полезно. Так появляется еще больше мотивации работать над собой.