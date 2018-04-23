Дзюба мог перейти в "Арсенал" при Аленичеве

Нападающий тульского "Арсенала" Артем Дзюба в интервью клубной пресс-службе рассказал, что мог оказаться к клубе еще в начале 2015 года, когда команду тренировал Дмитрий Аленичев. Правами на форварда владел "Спартак", но Дзюба подписал контракт с "Зенитом", в который должен был перейти летом. В результате красно-белые отдали его в аренду в "Ростов".

- В "Арсенале" вы могли оказаться гораздо раньше. В зимнюю паузу сезона-2014/15 команде Дмитрия Аленичева требовался забивной нападающий.

- Я разговаривал с Дмитрием Анатольевичем, Ананко звонил. Дал добро на переход в "Арсенал". Мне нужна была практика, прежде чем подписать контракт с "Зенитом". Тогда существовал вариант с молодежкой "Спартака" – с ними ехать на сбор или хоть куда-то уйти. С Аленичевым переговорили, но "Спартак" заломил слишком большую сумму. В конце концов повезло, доиграл сезон в "Ростове".