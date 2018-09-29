Джикия отказался комментировать стихотворение Назарова

Защитник "Спартака" Георгий Джикия перед матчем 9-го тура чемпионата России с "Ростовом" в интервью "СЭ" признался, что не хочет комментировать стихотворение Дмитрия Назарова с критикой главного тренера красно-белых Массимо Карреры​.

– Выступление актера Назарова, на мой взгляд, выглядит странно – после первого поражения в чемпионате такой стих. Как вы реагировали?

– Не буду комментировать высказывания взрослых и уважаемых людей. Они, понятно, очень за нас переживают, болеют за "Спартак" долгие годы и хотят, чтобы команда шла всегда первой, от нас ждут большего. Но футбол это игра, поражения случаются. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Джикии