Джанаев не полетел с "Рубином" на второй тренировочный сбор

"Рубин" во вторник, 22 января, отправился на второй зимний сбор в турецкий Белек, информирует пресс-служба клуба. В рамках второго сбора запланировано четыре матча.

Отметим, что к команде присоединились Александр Бухаров и Игорь Калинин, пропустившие первый сбор. В Казани продолжают восстанавливаться Игорь Коновалов и Вячеслав Подберезкин. Позднее к команде должен присоединиться Сесар Навас.

О причинах отсутствия голкипера Сослана Джанаева не сообщается. Ранее в СМИ отмечалось, что игрок близок к трансферу, так как "Рубин" не может договориться с вратарем о продлении контракта.

Второй зимний сбор с основой проведут воспитанники клубной академии: Давид Волк, Илья Агапов, Владислав Микушин, Раиль Абдуллин, Данил Степанов, Артур Сагитов, Адиль Мухаметзянов, Тимур Коблов, а также выступавшие за молодежную команду Степан Останин и Георгий Базаев.

Состав "Рубина" на второй сбор:

Вратари: Иван Коновалов, Егор Бабурин, Игорь Обухов (на просмотре), Давид Волк;

Защитники: Егор Сорокин, Виталий Устинов, Владимир Гранат, Ибрагим Цаллагов, Филип Уремович, Игорь Калинин, Раиль Абдуллин, Илья Агапов, Владислав Микушин, Степан Останин, Данил Степанов;

Полузащитники: Реза Шекари, Павел Могилевец, Никита Голдобин, Руслан Камболов, Хорен Байрамян, Георгий Базаев, Адиль Мухаметзянов, Владислав Пантелеев, Евгений Башкиров (на просмотре), Роман Акбашев (на просмотре);

Нападающие: Дмитрий Полоз, Александр Бухаров, Артур Сагитов, Тимур Коблов, Зурико Давиташвили (на просмотре).

Первый зимний сбор прошел в Белеке с 4 по 17 января, после чего команда получила четыре выходных. На первом сборе "Рубин" сыграл два контрольных матча с венгерским "Диошдьером" (2:0) и румынским "Вииторулом" (2:2).

"Рубин" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 25 очков после 17 туров.

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