Дзагоев и Магнуссон - в составе ЦСКА на матч с "Енисеем"

Стали известны стартовые составы ЦСКА и "Енисея" на товарищеский матч, который состоится 21 июля в Москве на "Арене ЦСКА". У хозяев поля с первых минут на поле сыграют новичок Хердур Магнуссон и Алан Дзагоев, выступавший в составе сборной России на чемпионате мира.

Полностью составы команд выглядят следующим образом:

Стартовый состав ЦСКА: Помазун - Набабкин, Чернов, Магнуссон, Щенников - Ефремов, Бистрович, Дзагоев, Хосонов - Витинью, Чалов;

Запасные: Кырнац, Родриго, Тикнизян, Пухов, Жамалетдинов, Жиронкин, Бийол.

Стартовый состав "Енисея": Юрченко - Дугалич, Грицаенко, Занев - Ятченко, Гасанов, Комолов, Зотов, Комков - Кутьин, Обрадович;

Запасные: Нестеренко, Филиппов, Гаджибеков, Гавазай, Рожков, Харитонов, Фатуллаев, Бодул, Саркисов.

Наш состав на игру pic.twitter.com/TnTJtvdnbW – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 21 июля 2018 г.

Трансляция матча ЦСКА - "Енисей"

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