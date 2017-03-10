18:24 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Думбья и Бикфалви начнут матч "Арсенал" - Урал" с первых минут

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Стали известны стартовые составы команд на матч 19-го тура чемпионата России "Арсенал" - "Урал".

Состав "Арсенала": Габулов -  Комбаров, Беляев, Иванов, Сунзу - Бурмистров, Горбатенко, Думбья, Бурчану, Александров - Расич.

Состав "Урала": Заболотный - Данцев, Балажиц, Фидлер - Димитров, Новиков, Емельянов, Ильин, Кулаков, Бикфалви - Лунгу.

Трансляция матча "Арсенал" - "Урал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 19-й тур
Материалы REN-TV

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