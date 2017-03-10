Думбья и Бикфалви начнут матч "Арсенал" - Урал" с первых минут

Стали известны стартовые составы команд на матч 19-го тура чемпионата России "Арсенал" - "Урал".
Состав "Арсенала": Габулов - Комбаров, Беляев, Иванов, Сунзу - Бурмистров, Горбатенко, Думбья, Бурчану, Александров - Расич.
Состав "Урала": Заболотный - Данцев, Балажиц, Фидлер - Димитров, Новиков, Емельянов, Ильин, Кулаков, Бикфалви - Лунгу.
Трансляция матча "Арсенал" - "Урал"
Составы команд #АрсеналУрал– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 10 марта 2017 г.
Прямая трансляция матча на #НашФутбол в 18:45
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