Дубль Фарфана принес "Локо" волевую победу над "Оренбургом"

"Локомотив" в домашнем матче 17-го тура чемпионата России одержал волевую победу над "Оренбургом" (2:1).

Счет в начале встречи открыл нападающий гостей Джордже Деспотович. В составе железнодорожников дубль за 5 минут оформил Джефферсон Фарфан.

"Локомотив" (28 очков) обошел "Спартак" (25) и поднялся на четвертое место. "Оренбург" занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ.

Чемпионат России

Премьер-лига

17-й тур

"Локомотив" (Москва) – "Оренбург" – 2:1 (0:1)

Голы: Деспотович, 8 (0:1). Фарфан, 76 (1:1). Фарфан, 81 (2:1).

"Локомотив" (Москва): Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Рыбус, Фарфан, Денисов (Баринов, 76), Крыховяк, Ал.Миранчук, Ант.Миранчук (Фернандеш, 46), Эдер (Смолов, 46).

"Оренбург": Довбня, Малых, Сиваков, Ойеволе, Бегич, Терехов (Чуканов, 86), Афонин, Маляров (Чиркин, 79), Сутормин, Мишкич (Козлов, 87), Деспотович.

Предупреждения: Сутормин, 17. Деспотович, 66. Крыховяк, 69. Баринов, 90+3.

Судьи: Левников. Веретешкин (оба - Санкт-Петербург), Хатуев (Грозный).

8 декабря. Москва. Стадион "РЖД Арена".

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