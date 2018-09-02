Драка на матче "Динамо" - "Оренбург": напали на болельщика "Анжи"

На матче 6-го тура чемпионата России "Динамо" - "Оренбург" произошла потасовка между болельщиками. На одной из трибун несколько человек собрали из букв текст "Анжи", живи". К одному из этих людей соседи по трибуне проявили агрессию.

Одна из болельщиц крикнула поклоннику махачкалинцев в клубных цветах: "Эй, "Анжи", (уходи) отсюда". Другой фанат "Динамо" попытался ударить развернувшего баннер. К ним подбежали другие болельщики бело-голубых, один из которых стал активно размахивать кулаками.

Стюарды смогли разнять и успокоить зрителей.



