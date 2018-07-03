Дмитрий Тарасов: "Ясность с моим будущим может наступить на этой неделе"

Полузащитник Дмитрий Тарасов, чей контракт с "Локомотивом" истек в конце июня, прока не готов комментировать свое будущее. Ранее "СЭ" сообщил, что хавбек покинул сбор команды в Австрии - по всей видимости, футболист отправился на переговоры по новому контракту.

- По поводу контракта и вариантов пока не будет вообще никаких комментариев. Возможно, все определится в ближайшие дней пять, тогда все и скажу, - отметил Тарасов.

В сезоне-2017/18 31-летний футболист провел 34 матча за "Локо" во всех турнирах, забил два гола и отдал одну голевую передачу. (Андрей СИЗЯКИН)

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