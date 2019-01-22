Дмитрий Тарасов: "Проблемы с алиментами должны решиться в течение месяца"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов в интервью "СЭ" рассказал о ситуации с алиментами.

– Как же появилась эта задолженность?

– Есть определенные люди, которые совершили ошибки. В клубе, в суде, среди приставов. Но это не мои ошибки. В совокупности этих ошибок, по факту, виновным остался я. Но это дело мы в самое ближайшее время добьем, и больше о нем никто вспоминать не будет. Думаю, все решится в течение ближайшего месяца.

– Погасите все 15 миллионов рублей?

– Да это не 15 миллионов, про которые пишут люди, это неправда. Сумма меньше как минимум в два раза, а то и еще меньше.

– С дочерью тоже вам не дают видеться? Писали, что это ваша инициатива.

– Разумеется, не моя. Я стучался в эту дверь очень долго. Пишу, отправляю аудиосообщения. Но если мама против, чтобы дочь общалась с отцом, с этим сделать что-то очень сложно. Ребенку 9 лет, ребенок сам может написать сообщение. Но она либо не отвечает, либо отвечает через неделю. Я пытался раз, второй, третий, пятый. Но это ее выбор. Люди пишут: он бросил свою дочку. Это не так, абсолютно. Для нее дверь в мой дом, в мою семью всегда будет открыта. Как только она сообразит, как только у нее мама поумнеет и скажет, что есть папа и его можно поздравить с Новым годом, это станет нормой. Но пока приходится этого добиваться через суды.

– Но от футбола это вас не отвлекает?

– Вообще никак. Я человек уравновешенный и умею правильно расставлять приоритеты. Я не был ни на одном суде, с адвокатом общаюсь минимум. Сказал: вот тебе доверенность, занимайся. Мы обсудили какие-то нюансы, дальше – работает он, у меня к нему полное доверие. (Александр Рогулев)

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