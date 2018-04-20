Дмитрий Селюк: "Венгер в "Зените"? Ему лучше возглавить "ПСЖ" или "Монако"

Известный агент Дмитрий Селюк считает, что возможному переходу Арсена Венгера в один из клубов чемпионата России может помешать возраст. Ранее сегодня, 20 апреля, "Арсенал" объявил, что 68-летний французский специалист покинет пост главного тренера после завершения сезона-2017/18.

– Арсену надо немного отдохнуть. Как специалист он точно не закончился, - сказал Селюк. - Почему бы ему не поехать во Францию и не возглавить крепкий клуб? В "Арсенале" Венгер немного засиделся, ему нужен новый вызов.

– Допускаете, что Венгер отправится работать не во Францию, а в Россию?

– Во-первых, Арсен, думаю, возьмет время на отдых. Следующий сезон пропустит. А в Россию… Куда именно?

– Например, в "Зенит".

– Венгеру уже 68 лет. Не тот возраст, чтобы ехать в РФПЛ. Пример Луческу все показал. Венгеру лучше отправиться во Францию и возглавить тот же "ПСЖ" или "Монако". То есть команду, которая регулярно побеждает.

– С "Зенитом" Венгер выигрывать не будет?

– Смотрите, здесь дело даже не в Венгере, а в политике сине-бело-голубых. Зачем им приглашать Арсена?

– Почему нет?

– Но есть же Семак! Сделайте ставку на него. Возможно, Сергей пока еще немного сыроват. Но не стоит бояться! "Барселона" же не испугалась в свое время поставить Гвардьолу. Семак дает результат в "Уфе". Он свой, работал со Спаллетти, Виллаш-Боашем. Олтично знает российский чемпионат. К нему все относятся с большим уважением. Подходящая кандидатура. Достойный человек и перспективный тренер. Дайте ему шанс! Ему есть что доказывать, Сергей боролся бы в "Зените" за свою репутацию и не набирал бы тех футболистов, которые сейчас не нужны Питеру. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью с Дмитрием Селюком