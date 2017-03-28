Дмитрий Селюк: "Багайоко перейдет в российский клуб. Но это не "Ростов"

Дмитрий Селюк, представитель защитника "Сент-Труйдена" и сборной Кот-д'Ивуара Мамаду Багайоко, а также нападающего "Балтики" Сирима Абдулы Гафара, опроверг слухи о том, что он предлагал своих клиентов "Ростову". Селюк подчеркнул, что 27-летний Багайоко летом перейдет в одну из команд чемпионата России.

– Да нет, это не так, – сказал Селюк. – Я был в шоке, прочитав данную информацию. Багайоко я никому не предлагал, потому что по нему я уже договорился. А я всегда держу свое слово.

– Договорились по нему с российским клубом?

– Да. Но это не "Ростов". По Багайоко вопрос как бы закрыт.

– А по Гафару?

– Я не знаю, откуда этот журналист взял данную информацию. Думаю, Гафаром интересуются. Он талантливый, хороший парень. Сейчас он доказывает, что не зря находился на просмотре в ЦСКА. Наверное, "Ростов" им интересуется. Да и не только "Ростов". Учитывая, что летом Гафар станет свободным агентом.

– Багайоко перейдет в топовый российский клуб?

– Ну, зачем сейчас я буду конкретизировать? Это не играет роли. Если договорились – значит, договорились, В футбольном бизнесе нужно держать слово. Это вам не котлеты продавать. Если ты обманываешь, с тобой никто не будет работать, и ты будешь лузером в этом сообществе. Дождитесь мая-июня, тогда все станет ясно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)