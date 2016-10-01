Дмитрий Радченко: "Зенит" сейчас лучше "Спартака" в командном футболе"

Бывший игрок "Зенита" и "Спартака" Дмитрий Радченко подчеркнул в преддверии матча 9-го тура премьер-лиги между этими командами, что главной проблемой красно-белых является отсутствие стабильности. А сине-бело-голубым, по его мнению, не помешал бы центральный защитник.

– Как вы сформулируете главную проблему красно-белых? - вопрос Радченко.

– Отсутствие стабильности. Вы знаете, как "Спартак" проведет следующий матч? Про это, боюсь, никто не в курсе. Могут выдать яркую встречу, а потом через какой-то не очень большой промежуток времени – провалиться. Хотя на поле – те же люди.

– А главная проблема "Зенита"?

– С атакой точно все нормально. На данный момент, после ухода Гарая, несколько не хватает надежности в обороне. Поэтому еще один центральный защитник "Зениту", видимо, не помешал бы.

– Если сравнить зенитовских и спартаковских бразильцев, что получится?

– Жулиану в "Зените" надел желтую майку лидера, если пользоваться терминологией велосипедистов. Выглядит очень прилично, причем именно как командный игрок. Адаптировался очень быстро. Но после "Днепра", ему, наверное, чуть полегче, чем в свое время Халку. А в "Спартаке" выделяется Промес, хоть он и не бразилец.

– Чья игра сейчас интереснее: "Зенита" или "Спартака"?

– На данный момент мне очень нравятся петербуржцы. Было не слишком яркое начало чемпионата, но с каждой встречей улучшается взаимодействие между игроками, линиями. Именно в командном футболе "Зенит" сейчас лучше "Спартака". (Сергей ЦИММЕРМАН, Сергей ЯРЕМЕНКО)

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