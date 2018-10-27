16:59 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Парфенов: "Есть вопрос по красной карточке Фидлера"

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Главный тренер "Урала"  Дмитрий Парфенов подвел итоги матча 12-го тура РПЛ с "Уфой" (1:1).

- Вязкая боевая игра. Понимали, что соперник играет на контратаках, на стандартах, оттуда и получили. Терпеливо играли. Не сказать, что матч получился провальным. Переживаем, что дома не выиграли, но от этого легче не станет, надо двигаться дальше и минимизировать в будущем ошибки у своих ворот.

- Что случилось в концовке матча, команда потеряла контроль над эмоциями?

- Контроль присутствовал, никаких проблем. Вопрос по карточке у меня тоже есть. Считаем, что не заслуживал Фидлер этой карточки. Хотели выиграть игру, отсюда эмоции. Хотелось выиграть – истерик не было.(Иван Уральский)

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Урал - Уфа

 

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http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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