Дмитрий Кузнецов: "Ахметов давно раскрылся бы в "Рубине", если бы ему давали больше шансов"

Бывший тренер "Рубина" Дмитрий Кузнецов отметил, что полузащитник Ильзат Ахметов является талантливым игроком. Сегодня футболист подписал четырехлетний контракт с ЦСКА в качестве свободного агента.

- Уже в 17 лет Ахметова стали привлекать к тренировкам с основой, он там провел девять матчей в чемпионате-2014/15, - говорит Кузнецов. – Ильзат обладает неординарной техникой, у него имелось большое желание прогрессировать. Выделялся среди футболистов дубля. Несомненно, талантливый парень, способен закрывать несколько позиций.

- Какие именно?

- Может выходить и крайним полузащитником, и в центре поля. Мы его ставили оттянутым нападающим: у Ахметова хорошее видение поля, поставлен удар. Если в "Рубине" Ильзату давали бы больше шансов, то он давно раскрылся бы.

- Почему же Ахметов их не получал?

- При Грасии, считаю, он довольно много играл. А почему нечасто при Билялетдинове, не знаю. (Вячеслав КОРОТКИН)