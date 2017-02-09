Дмитрий Кудряшов может стать тренером "Анжи"

Спортивный директор "Анжи" Александр Танцюра рассказал "СЭ" о том, что 33-летний полузащитник Дмитрий Кудряшов поедет с командой и на третий сбор.

- Кудряшов продолжит работать с "Анжи" на третьем сборе?

- Прежде всего, хочу сказать, что это нельзя назвать просмотром. Все знают Дмитрия как очень порядочного человека, который является незаменимой личностью во всех командах. Неслучайно он играл в "Спартаке" и "Спартаке-2". Мы ему очень благодарны. Он здорово помог сформировать микроклимат в команде на втором сборе.

- На третий сбор он тоже поедет?

- Думаю, да.

- Собираетесь заключить с ним контракт?

- Вероятность такая есть. Просто пока еще нужно понять, в каком качестве мы хотим видеть Дмитрия в клубе. Может быть, ему будет предложена должность тренера в команде. Посмотрим. Его опыт, умение налаживать микроклимат могут помочь "Анжи". (Виталий АЙРАПЕТОВ)