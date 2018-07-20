Дмитрий Комбаров: "Хотел бы остаться в "Спартаке" после завершения карьеры"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров признался, что хотел бы остаться в этом клубе и после завершения карьеры.

- У меня контракт ещё два года, будет 33, - цитирует Комбарова "Чемпионат". - Если продлю ещё на пару лет, это было бы идеально. В любом случае хотелось бы после завершения карьеры остаться в системе клуба, двигаться со "Спартаком" дальше нога в ногу.

Дмитрий Комбаров выступает за "Спартак" с 2010 года. В составе красно-белых он становился чемпионом России и обладателем Суперкубка.

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