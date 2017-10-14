Дмитрий Комбаров: "Даже представить не мог, что сыграю 200 матчей за "Спартак"

Полузащитник "Спартака" Дмитрий Комбаров рад, что достиг отметки в 200 матчей за красно-белых. Также он отметил, что для него честь выступать за красно-белых.

"Матч против "Ахмата" стал для меня 200 в чемпионатах страны в футболке "Спартака". Когда мы с братом только начинали играть и тренироваться в школе красно-белых, никто даже представить не мог, в том числе мы сами, что кому-то из нас удастся достичь этой большой отметки.

Я очень рад, что могу каждый раз снова и снова выходить на поле стадионов России и Европы с ромбом на груди и биться за имя великого клуба "Спартак", биться за команду, за болельщиков, за свою семью, родных и близких. Это большая честь для меня быть в этой команде и писать историю "Спартака" вместе с вами!" - написал Комбаров на своей странице в Инстаграме.

Напомним, Дмитрий Комбаров с 2010 года выступает за "Спартак" на профессиональном уровне. На его счету 235 матчей, 26 забитых голов и 38 голевых перелач.

Трансляция матча "Ахмат" - "Спартак"