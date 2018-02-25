Дмитрий Хохлов: "За Маркова боролся "Зенит", но Евгений выбрал футбол"

Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов в интервью "СЭ" отметил, что приобретение нападающего Евгения Маркова - трансферный успех для клуба. Специалист также добавил, что за форварда боролся "Зенит".

– Приобретение Маркова – большая удача для "Динамо", учитывая, что конкурировать пришлось с "Зенитом"?

– Не только с "Зенитом", но и еще двумя клубами. Так что это действительно трансферный успех.

– Евгений рассказывал, что вы ему лично звонили три раза и убеждали выбрать именно "Динамо".

– Все верно. Мы очень хотели видеть его в команде, поэтому я звонил и показывал свою заинтересованность. Это нормальная практика. Точно такие же беседы проводил и с Черных, и с Раушем, интересовался их мнением.

– Не удивились, что Марков выбрал "Динамо", а не "Зенит"?

– Думаю, это разумный выбор. В пользу футбола. Евгений хочет играть. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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