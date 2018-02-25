Дмитрий Хохлов: "За Маркова боролся "Зенит", но Евгений выбрал футбол"

Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов в интервью "СЭ" отметил, что приобретение нападающего Евгения Маркова - трансферный успех для клуба. Специалист также добавил, что за форварда боролся "Зенит".
– Приобретение Маркова – большая удача для "Динамо", учитывая, что конкурировать пришлось с "Зенитом"?
– Не только с "Зенитом", но и еще двумя клубами. Так что это действительно трансферный успех.
– Евгений рассказывал, что вы ему лично звонили три раза и убеждали выбрать именно "Динамо".
– Все верно. Мы очень хотели видеть его в команде, поэтому я звонил и показывал свою заинтересованность. Это нормальная практика. Точно такие же беседы проводил и с Черных, и с Раушем, интересовался их мнением.
– Не удивились, что Марков выбрал "Динамо", а не "Зенит"?
– Думаю, это разумный выбор. В пользу футбола. Евгений хочет играть. (Михаил ГОНЧАРОВ)
баламошка
Красиво плюнул в рот бомжам)
00:04
crazysun78
Трольнул так трольнул... )
22:26 25 февраля
КОТЛИН
Динамо полный отстой. Там давно нет футбола!
22:17 25 февраля
shpasic
так и Погребняк выбирал футбол, переходя в Динамо))
22:06 25 февраля
Bibigon2000
современное динамо и футбол-вещи несовместимые
21:28 25 февраля