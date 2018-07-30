Дмитрий Хохлов: "Тетте подвел команду. Думаю, будут санкции"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов после матча 1-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (0:0) сказал, что на игру серьезно повлияло удаление. Бело-голубые на 7-й минуте встречи остались в меньшинстве – прямую красную карточку за фол на полузащитнике хозяев поля Горане Чаушиче получил хавбек команды Абдул Азиз Тетте.

- Я могу сказать, что удаление было. А остальные микромоменты... Иногда на скорую руку кажется, что было одно, а на самом деле было другое. Не хотел бы это комментировать. У меня сейчас немножко другим голова забита - неспортивным поведением нашего игрока. Это меня волнует больше. Нелепое удаление - это когда случайно получается, а он действительно подвел команду. И это факт, - сказал тренер на послематчевой пресс-конференции. - Думаю, что санкции будут. Команда хорошо готова к сезону. У Панченко было бы больше сил, если бы он не отрабатывал на полную до своей вратарской, и у Соу, и так далее. По такой погоде 85 минут на одного игрока меньше... Я думаю, сил было бы больше, и игра была бы интереснее. Во всяком случае, впереди с нашей стороны.

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