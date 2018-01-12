Дмитрий Хохлов: "Ташаев и Соу – одни из определяющих игроков "Динамо", они горели желанием остаться"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов отметил, что все футболисты после отпуска приехали в расположение команды без лишних килограммов. Он также добавил, что полузащитники Александр Ташаев и Самба Соу, с которыми были продлены контракты, горели желанием остаться.

– Визуально все без лишних килограммов приехали, радуют. Мы раздавали программу на отпуск. Я думаю, что все ее выполнили, – сказал в интервью клубной пресс-службе Хохлов. – Первые дни проводим в хорошем настроении. Первые тренировки на сборе будут втягивающими. И в большей степени будем готовиться функционально.

Ташаев и Соу – одни из определяющих игроков команды. Мы понимали, что не могли комментировать слухи, которые о них распространялись. При этом осознавали, что все идет нормально. Игроки горели желанием остаться, мы общались и с ними, и с их агентами. Просто не могли ничего говорить до того, как официально объявили о продлении контрактов с ними.

Напомним, первый сбор бело-голубых пройдет в Белеке. Там "Динамо" проведет два контрольных матча – 18 января с румынским "Газ Метаном", а 23 числа с литовским "Стумбрасом". Завершится сбор 24 января.