Дмитрий Хохлов: "На Шунина и Рауша вызов в сборную не повлиял"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов перед матчем шестого тура чемпионата России с "Оренбургом" ответил на вопросы телеканала "Матч премьер".

О том, повлиял ли на Антона Шунина и Константина Рауша вызов в сборную России

- Нет, они как тренировались с полной отдачей, так и тренируются. Думаю, они заслужили вызов в сборную. Мы о сборной вообще не разговаривали, готовились к конкретному матчу с "Оренбургом".

О новичке команды Мигеле Кардозу.

- Это сильный, быстрый, техничный и командный игрок, он может как завершать атаки, так и ассистировать. В заявку он не включен, так у него есть повреждение - побаливает нога. Как быстро он вернется в строй - не могу ответить.

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