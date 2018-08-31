Дмитрий Хохлов: "Если Ташаев попросится назад? Хорошие футболисты "Динамо" нужны"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в интервью "СЭ" признался, что готов рассмотреть вариант с возвращением в команду Александра Ташаева. 24-летний россиянин этим летом перебрался в "Спартак"​.

– Вы расстроились или обрадовались, когда узнали, что в дерби не сыграет Ташаев?

– Ни то ни другое. Мы просто готовились к "Спартаку". Не играет Ташаев – играет Самедов. Не выходит Ханни – выходит условно Глушаков. У красно-белых много индивидуально сильных футболистов, но есть такое понятие, как общий рисунок игры. Мы больше готовились именно к тому, как противостоять всей структуре "Спартака" в целом.

– Представим ситуацию: у Ташаева не пошло, он приходит к вам и просится назад. Ваша реакция?

– (Улыбается). Давайте думать о таком сценарии тогда, когда он случится. Но "Динамо" качественные футболисты нужны.

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