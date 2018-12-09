Дмитрий Хохлов: "Доволен игрой молодежи, подготовку к оставшейся части сезона начнем 10 января"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов дал интервью после матча 17-го тура чемпионата России против "Урала"​.

– Без командной организации "Динамо" не смогло бы добиться такого результата в матче с "Уралом", игроки выполнили установку тренерского штаба и добавили в точности пасов, – сказал Хохлов в эфире канала "Матч Премьер". – У меня нет претензий к настрою футболистов. Доволен игрой молодежи, главное, чтобы ребята не останавливались и продолжали развиваться. План команды на перерыв в чемпионате? Две недели мы отдыхаем, затем выдадим индивидуальные программы спортсменам перед зимними сборами, а 10 января начнем подготовку к оставшейся части сезона РПЛ.

"Динамо" – "Урал": чемпионат России по футболу, онлайн-трансляция, начало – в 14.00 (мск).