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Дмитрий Булыкин: "В 2003 году с "Динамо" шли в тройке, а потом начались странности"

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10 мая 2003 года. Москва. "Динамо" - "Зенит" - 7:1. Дмитрий БУЛЫКИН и Владимир БЫСТРОВ.Дмитрий Булыкин: "Нарушение Кержакова - это чистая красная"

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин вспомнил о матче 2003 года, когда он в составе "Динамо" в чемпионате страны разгромил "Зенита" – 7:1. Булыкин рассказал, что в конце того года некоторые из его партнеров по команде играли "как-то ну очень плохо".

– Что с "Зенитом" в том матче произошло?

– У нас, как говорится, пошло. Атака хорошо выглядела – Корчагин, Короман, я. Разбирались хорошо.

– Питерцы забили гол уже при счете 0:7.

– Да, Кержаков отличился. Он мне еще говорил, что день рождения у отца, хотел его порадовать. И это получилось, но результат огорчил. Такие матчи, когда сделать ничего не можешь, случаются: у соперника идет игра, все залетает. Похожий пример – ПортугалияРоссия.

– К перерыву счет был уже 3:0. Что говорил до, в перерыве и после матча возглавлявший "Динамо"Виктор Прокопенко?

– Подробностей не помню. Но он никогда не говорил, что давайте, ребята, сохраним счет. Наоборот, всегда было так: "Не останавливаемся, играем до конца, продолжайте в том же духе". И мы тогда продолжили, забили семь голов. Вообще-то, у "Зенита" хороший состав подобрался: Аршавин, Быстров, Кержаков… Неудачно отыграл их вратарь Чонтофальски, плюс у нас все получилось и все залетало. Никто не мог в то время сказать, что "Зенит" был слаб.

– По итогам сезона Питер стал вторым, "Динамо" финишировало шестым.

– По ходу сезона мы конкурировали за место в тройке, но в конце, точно помню, начались странности у нас в клубе, Виктор Прокопенко их не понимал и не принимал. Я тоже, честно говоря, не понял, что происходило. Прокопенко не сработался с руководством, и его уволили.

– Какие странности припоминаете?

– В последних матчах сезона пошли какие-то непонятки. Да я и их и сейчас понять не могу.

– Не хотите расширить понятие "странные матчи"?

– Мы проиграли несколько матчей, когда боролись за третье место. И некоторые футболисты как-то ну очень плохо играли в тот момент, непонятно, почему и зачем. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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rivera

Сливали, чего тут не понятного. Особенно красноречив матч с "Торпедо-ЗИЛ". В наглую отдали игру (0 : 1), чтобы по просьбе Лужкова те не вылетели. Прокопенко аж прослезился (светлая ему память, аминь !) из-за предательства и игроков, и динамовского руководства.

16:19

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