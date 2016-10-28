Дмитрий Булыкин: "В 2003 году с "Динамо" шли в тройке, а потом начались странности"

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин вспомнил о матче 2003 года, когда он в составе "Динамо" в чемпионате страны разгромил "Зенита" – 7:1. Булыкин рассказал, что в конце того года некоторые из его партнеров по команде играли "как-то ну очень плохо".
– Что с "Зенитом" в том матче произошло?
– У нас, как говорится, пошло. Атака хорошо выглядела – Корчагин, Короман, я. Разбирались хорошо.
– Питерцы забили гол уже при счете 0:7.
– Да, Кержаков отличился. Он мне еще говорил, что день рождения у отца, хотел его порадовать. И это получилось, но результат огорчил. Такие матчи, когда сделать ничего не можешь, случаются: у соперника идет игра, все залетает. Похожий пример – Португалия – Россия.
– К перерыву счет был уже 3:0. Что говорил до, в перерыве и после матча возглавлявший "Динамо"Виктор Прокопенко?
– Подробностей не помню. Но он никогда не говорил, что давайте, ребята, сохраним счет. Наоборот, всегда было так: "Не останавливаемся, играем до конца, продолжайте в том же духе". И мы тогда продолжили, забили семь голов. Вообще-то, у "Зенита" хороший состав подобрался: Аршавин, Быстров, Кержаков… Неудачно отыграл их вратарь Чонтофальски, плюс у нас все получилось и все залетало. Никто не мог в то время сказать, что "Зенит" был слаб.
– По итогам сезона Питер стал вторым, "Динамо" финишировало шестым.
– По ходу сезона мы конкурировали за место в тройке, но в конце, точно помню, начались странности у нас в клубе, Виктор Прокопенко их не понимал и не принимал. Я тоже, честно говоря, не понял, что происходило. Прокопенко не сработался с руководством, и его уволили.
– Какие странности припоминаете?
– В последних матчах сезона пошли какие-то непонятки. Да я и их и сейчас понять не могу.
– Не хотите расширить понятие "странные матчи"?
– Мы проиграли несколько матчей, когда боролись за третье место. И некоторые футболисты как-то ну очень плохо играли в тот момент, непонятно, почему и зачем. (Сергей ЕГОРОВ)
rivera
Сливали, чего тут не понятного. Особенно красноречив матч с "Торпедо-ЗИЛ". В наглую отдали игру (0 : 1), чтобы по просьбе Лужкова те не вылетели. Прокопенко аж прослезился (светлая ему память, аминь !) из-за предательства и игроков, и динамовского руководства.
16:19