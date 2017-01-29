21:17 29 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дмитрий Баринов: "Физически я готов на 85 процентов"

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Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов отметил, что контрольный матч против "Осиека" сложился для его команды достаточно непросто (2:1). Хавбек провел на поле 90 минут.

– Во втором тайме было особенно тяжело, – цитирует официальный сайт "Локомотива" Баринова. – По ощущениям, это самый сложный матч на сборах в плане нагрузки. Играли в хорошем темпе против хорошей команды. Во втором тайме "Осиек" выпустил 11 новых футболистов и прибавил, а мы немного подсели.

– В одном из эпизодов вы жестко пошли в подкат.

– Я был первым на мяче и выбивал его в подкате, но соперник пошел в стык и высоко поднял ногу. Мне пришлось поднять еще выше, иначе он бы нанес мне травму.

– Как сами ощущаете себя физически?

– Я готов процентов на 85. Это уже третий матч на сборах, где я играю все 90 минут. О состоянии тренеры не спрашивают, но все видно на тренировках по датчикам.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/14646

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